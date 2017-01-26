Климкин ждет встречи с людьми Трампа в феврале

Именно тогда состоится его визит в США в рамках месячного председательства Украины в Совете безопасности ООН.

"Мы находимся в диалоге. По датам смогу сказать несколько позже. То есть, я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке - ред.), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности. У нас будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической

"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", - заявил министр.