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Климкин ждет встречи с людьми Трампа в феврале
26.01.2017 22:18
Именно тогда состоится его визит в США в рамках месячного председательства Украины в Совете безопасности ООН.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что собирается встретиться с представителями администрации американского президента Дональда Трампа в феврале, передает УНИАН.
Именно тогда состоится его визит в США в рамках месячного председательства Украины в Совете безопасности ООН.
"Мы находимся в диалоге. По датам смогу сказать несколько позже. То есть, я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке - ред.), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности. У нас будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической
"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", - заявил министр.
Отметим, сегодня агентсво Reuters сообщило, что официальный Киев обеспокоен тем, что президент Трамп хочет исключить Украину из любых переговоров, пытаясь улучшить отношения с Москвой.
Однако позже в МИД уточнили слова о переговорах Украины с Россией и США, заявив, что замминистра неправильно трактовали.
Недавно также сообщалось, что Порошенко ждет встречи с Трампом в следующем месяце.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, февраль, встреча, Климкин
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