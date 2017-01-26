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Копы уже стреляют в своих кабинетах
Подполковник полиции Евгений Жуков испытал непосредственно в своем кабинете специальные комплексы iMarksman IDryFire, которые предназначены для совершенствования навыков стрельбы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своей странице в Facebook.
Сообщается, что 2 комплекта данных комплексов передала Департаменту патрульной полиции Всеукраинская федерация прикладных стрелковых видов спорта.
«Как опытный воин он оценил все преимущества этих своеобразных тиров, а главное — их мобильность. Ведь так просто разместить импровизированную мишень на стене любого помещения или даже на улице, подключиться к специальной программе — и готово!», — Говорится в сообщении.
В комплект тренировочного комплекса входят лазерный пистолет на базе Glock-17, камера и программное обеспечение.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, стрельба, полиция
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