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Кременчук – Донбасс: превью матча 30-го тура УХЛ
В четверг 26 января в Кременчуге на Арене "Айсберг" пройдет матч за первое место турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги. Свои клюшки скрестят хоккеисты "Кременчука" и "Донбасса".
Это будет уже седьмая встреча команд в текущем сезоне чемпионата страны. В активе обеих сторон по три победы (в одном из матчей "Донбасс" взял верх в овертайме). Также отметим, что заключительный восьмой поединок в рамках "регулярки" между "Кременчуком" и "Донбассом" пройдет на Арене "Айсберг" 15 февраля.
Накануне противостояния
В минувший уик-энд команды Анатолия Степанищева и Дмитрия Пидгурского добыли победы. Дончане на выезде "всухую" разгромили столичных "Дженералз" (7:0), а кременчужане в родных стенах с разницей в две шайбы взяли верх над третьей командой таблицы – "Кривбассом" (3:1).
20 января. "Дженералз" Киев – "Донбасс" Донецк – 0:7 (0:1, 0:1, 0:5).
21 января. "Кременчук" Кременчуг – "Кривбасс" Кривой Рог – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).
На сегодняшний день команды разделяют три очка, а потому завтрашний матч станет битвой за первое место в таблице регулярного чемпионата.
История противостояния
В рамках чемпионатов Украины оппоненты провели уже 12 встреч – по шесть в сезонах-2015/16 и 2016/17. В семи матчах победу праздновал "Донбасс", две из них – со счетом 3:2 в овертайме. "Кременчук", в свою очередь, все пять побед одержал в основное время. Разница шайб – 37-26 в пользу дончан.
Предыдущая встреча команд в Кременчуге прошла 6 ноября 2016 года. Тогда со счетом 3:2 победу одержали подопечные Пидгурского, а решающую шайбу на свой счет записал Илья Коренчук.
Бомбардиры
Уже традиционно противостояние "Кременчука" и "Донбасса" рассматривают с точки зрения очной встречи на льду лучших бомбардиров Лиги Ильи Коренчука и Евгения Никифорова. Примечательно, что к матчу 26-го числа оба легионера подходят с равным количеством набранных очков – по 48. При этом первую строчку индивидуальной гонки сохраняет за собой форвард донецкой команды, у которого на один гол больше (21 против 20).
Где смотреть?
В прямом эфире наиболее напряженное хоккейное противостояние сезона-2016/17 в 18:45 покажет телеканал XSPORT. Онлайн трансляция встречи также будет доступна на странице спортивного портала XSPORT.ua.
Источник: hcdonbass.com
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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