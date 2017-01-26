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Луценко сообщил о разоблачении на взятке первого вице-мэра Ужгорода
Ранее при получении денег был задержан посредник коррупционной оборудки
Правоохранители разоблачили на взятке первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, однако ему удалось сбежать, сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
Он уточнил, что чиновник требовал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли.
"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной. Можно даже заключить соглашение со следствием, если указать кому шли деньги наверх", – написал генпрокурор.
Напомним, прокуратура Закарпатской области, совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБ Украины, разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды должностными лицами Ужгородского городского совета за решение "земельных" вопросов. Посредник незаконной оборудки был задержан при получении 20 тыс. грн.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Луценко, Ужгород, взятка
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