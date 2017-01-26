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Маршрутчики готовятся нанести новый ценовой удар
Украинцев ожидает очередное повышение цен на проезд в городских и пригородных маршрутках
Об этом Politeka сообщил источник во Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков. Наш собеседник заверил, что увеличение стоимости проезда в маршрутках является полностью обоснованным.
«Тарифы на проезд в маршрутках поднялись, и еще будет подниматься. Причиной этого является ситуация в стране: горючее дорожает, также как и запчасти к автомобилям. Кроме того, не стоит забывать о повышении минимальной заработной платы. И на это все нужно откуда-то брать деньги. Вы же не переживаете за то, что цены на продукты подорожали, правильно? Точно также и с проездом в общественном транспорте. Не могут частные перевозчики ездить себе в убыток», — сообщил источник.
В то же время собеседник заверил, что новые цены перевозчики будут устанавливать исходя из своих возможностей и потребностей.
«Поскольку у нас сегодня свободные тарифы, каждый перевозчик может установить свою цену, в зависимости от своих потребностей. Это необходимо, что бы хоть как-то выжить. Повышение цен на проезд в общественном транспорте является обоснованным: и в городе, и в пригороде. Согласно нашей информации, тарифы повышаются во всех областях», — подчеркнул он.
Как ранее писала Politeka, проезд в некоторых пригородных маршрутках, например, Харькова подорожал до 16 гривен. Также цена на проезд повысилась на проезд в маршрутке Боярка-Киев, и теперь составляет от 15 до 17 грн.
В Киеве цены также изменились. Проезд в среднем подорожал на одну гривну.
В свою очередь вице-премьер министр Павел Розенко сообщил, что повышение минимальной зарплаты не является основанием для подорожания проезда в маршрутках.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, маршрутки, повышение
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