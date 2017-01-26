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Мошенники нашли новый способ опустошить счета украинцев

26.01.2017 15:40
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Мошенники нашли новый способ опустошить счета украинцев

В Украине набирает силу новый способ мошенничества с карточными счетами

Как передает Politeka со ссылкой на Киберполицию Украины, все чаще мошенники пытаются завладеть наличными из банкомата, прерывая связь с банковским сервером.

Такой тип «банкоматного преступления» во всем мире получил название Transaction Reversal Fraud (TRF) — обманная реверсная транзакция.

Принцип такой обманной транзакции заключается в том, что кибермошенник повреждает банкомат, затем путем несанкционированного вмешательства в его работу прерывает связь с сервером и дает банкомату команду на выдачу наличных.

В резульате, из-за сбоя в работе банкомата, деньги со счета киберпреступника не списываются. Позже, когда банкомат начинает работать в обычном режиме, то он отправляет команду, что перед тем, как выйти из строя состоялась выдача денег и с его счета необходимо списать средства.

«На первый взгляд ничего страшного: деньги наличными выданы и со счета списаны, правда не сразу, а через какое-то время, однако за это время преступник может обойти с десяток банкоматов, сняв с них средства», — пояснили в Киберполиции.



Теги: Донбасс, деньги, украинцы, мошенники
 
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