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Архив - Украина

Начались переговоры контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции

26.01.2017 17:40
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Начались переговоры контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции

Участники контактной группы по Донбассу начали переговоры в режиме видеоконференции, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина на переговорах, передают РИА Новости.

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева и уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Архивное фото

Ранее полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сказал, что видеоконференция контактной группы запланирована на четверг. В ДНР сообщили, что основным вопросом, который планируется рассмотреть, будет размещение позиций силовиков возле Донецкой фильтровальной станции.

"Началась видеоконференция контактной группы. Основным вопросом обсуждения станет ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры
 
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