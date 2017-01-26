Начались переговоры контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции

26.01.2017 17:40

Участники контактной группы по Донбассу начали переговоры в режиме видеоконференции, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина на переговорах, передают РИА Новости.

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева и уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Архивное фото

Ранее полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего сказал, что видеоконференция контактной группы запланирована на четверг. В ДНР сообщили, что основным вопросом, который планируется рассмотреть, будет размещение позиций силовиков возле Донецкой фильтровальной станции.

"Началась видеоконференция контактной группы. Основным вопросом обсуждения станет ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Источник: from-ua.com