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Новые счета и протесты: что ожидает украинцев в феврале
В феврале в Украине произойдет ряд событий, которые скажутся не только на финансовом благополучии многих украинцев
Так, крупнейший оператор мобильной связи увеличит тарифы на четверть, пишет Politeka.
Украинский оператор телекоммуникаций «Киевстар», предоставляющий услуги 25,3 млн абонентов мобильной связи, с 1 февраля повысит тарифы в среднем на 25%.
Коомпания прекратит действие контрактных тарифных планов «Все по 40″, «Все за 70″, «Все за 120″, «Все за 95″ и «Все за 150″ и автоматически переведет абонентов на тарифные планы «Все по 65″, «Все за 90″, «Все за 125″, «Все за 110″ и «Все за 175″.
В «Киевстаре» успокаивают, что в обмен на подорожание, украинцы получат больше Гб интернет-трафика, бесплатных звонков на другие операторы и sms.
Украинцы узнают, что такое «жизнь без Интернета»
В феврале на несколько дней Интернет отключат на всей территории Украины. Всего отключений будет три: 3, 11-12 и 20 февраля.
Такую акцию интернет-провайдеры подготовили в знак протеста против монополии компаний, которые захватили опоры и собирают дань с провайдеров, закрыв доступ к многоквартирным домам.
«На рынке появились технологии 3G и 4G. Это означает, что для их внедрения через каждые 100-200 метров нужно расположить устройство с приподнятым Интернетом и питанием, чтобы обеспечить связь. Решить такую задачу можно лишь разместив базы на опорах, аналогичных фонарям уличного освещения. Поэтому связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор», — объяснил директор одного из интернет-провайдеров.
Эти самые балансодержатели — энергетические компании, которые выставляют «баснословные» счета за эксплуатацию столбов. Поэтому украинские интернет-провайдеры решили устроить три волны акции протеста. 3 февраля они прекратят доступ в Интернет для всей Украины и передадут жалобу в антикоррупционный комитет Верховной Рады. 11-12 февраля украинцам также закроют доступ в интернет, а жалобу на этот раз направят в СБУ. Если реакции не последует, 20 февраля провайдеры обратятся к президенту Украины и снова отключат Интернет.
Интернет также подорожает
В связи со «сложной экономической ситуацией», в феврале тарифы повысит один из крупнейший сервисов предоставления услуг кабельного ТВ и интернета «Воля».
С 1 февраля 2017 года компания повысит размер абонентской платы за телекоммуникационные услуги в среднем на 6%. В «Воле» указали, что по сравнению с январем 2016 года тарифы на тепло повысились на 18%, электроэнергию ─ на 24%, значительно вырос и курс доллара по отношению к гривне. Именно этими факторами в компании объяснили необходимость поднятия цен.
Повышение абонплаты коснется части пакетов ТВ, Интернет, ТВ+Интернет и дополнительных пакетов — «Спорт» и «Футбол HD», — отметили в компании.
Цены на газ для промышленности вырастут на 22%, электроэнергии — на 3%
1 февраля вступает в силу новая ценовая политика от НАК «Нафтогаз Украины» на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
В сравнении с ценами на январь этого года, в феврале цены увеличат на 21-22%. Такое повышение в «Нафтогазе» объясняют ростом цен на природный газ на европейских рынках.
Одновременно с этим, подорожает и стоимость электроэнергии. Для украинских предприятий она подскочит на 1-3%.
Новый призыв: «откосить» от армии станет сложнее
Раньше пригодные к службе молодые люди поступали на военные кафедры. После их окончания, они получали офицерский чин и законное право «откосить» от армии. С февраля ситуация изменится — на военную службу проведут призыв офицеров.
С февраля 2017 года будут призывать офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Срок службы составит 18 месяцев. В отношении таких призывников будут действовать нормы о сохранении за ними рабочего места и зарплаты.
Украину накроет новая волна гриппа
С февраля до начала апреля Минздрав ожидает новую волну гриппа.
В министерстве опасность второй эпидемии объясняют тем, что дети выйдут из каникул, а их «тесный контакт — возможность быстрой передачи инфекции». Вторая волна заболевания, по прогнозам медиков, будет продолжаться дольше предыдущей.
Теги: Донбасс, февраль, счет, тарифы, протесты
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