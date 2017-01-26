Почему Кремль готов сдать Киеву боевиков Донбасса

26.01.2017 15:28

Россия не заинтересована в содержании боевиков на Донбассе и готова обменять их судьбу на отмену санкций

Об этом в интервью «Апостроф» сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Экс-депутат, который покинул Россию из-за преследований за несогласие с аннексией Крыма, считает, что России боевики Донбасса не нужны. Она готова оккупированные территории расторговать на санкции. Поэтому Украина может перекупить их, и ввести на этой территории прямое управление.

Пономарев убежден, что главный интерес Кремля – это Крым.

«И это другая история, я бы его на данный момент вывел за скобки, позаботившись, чтобы эту проблему не слили европейцы и американцы. Пока бы занялся урегулированием войны на Донбассе и восстановлением экономики, и потом уже вернулся к Крыму с сильной позицией», — считает Пономарева.

Однако урегулировать войну на Донбассе, нужно победить, а не сдаться.

Источник: politeka.net



