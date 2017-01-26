- Мошенники нашли новый способ опустошить счета украинцев15:40
- Почему Кремль готов сдать Киеву боевиков Донбасса15:28
- Подробности страшного расстрела предпринимателя в Днепре15:10
- Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая14:35
- Львівський Сталінград: Садовий благає припинити блокаду міста14:10
- Топ-инвестор спрогнозировал курс гривны в 201713:55
- В Европе придумали новый повод не дать украинцам безвиз – нардеп13:30
- Кременчук – Донбасс: превью матча 30-го тура УХЛ13:15
- Покупки украинцев возьмут под колпак: кто под подозрением12:55
- Убийство Шеремета: Аваков сделал новое заявление12:37
Почему Кремль готов сдать Киеву боевиков Донбасса
Россия не заинтересована в содержании боевиков на Донбассе и готова обменять их судьбу на отмену санкций
Об этом в интервью «Апостроф» сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
Экс-депутат, который покинул Россию из-за преследований за несогласие с аннексией Крыма, считает, что России боевики Донбасса не нужны. Она готова оккупированные территории расторговать на санкции. Поэтому Украина может перекупить их, и ввести на этой территории прямое управление.
Пономарев убежден, что главный интерес Кремля – это Крым.
«И это другая история, я бы его на данный момент вывел за скобки, позаботившись, чтобы эту проблему не слили европейцы и американцы. Пока бы занялся урегулированием войны на Донбассе и восстановлением экономики, и потом уже вернулся к Крыму с сильной позицией», — считает Пономарева.
Однако урегулировать войну на Донбассе, нужно победить, а не сдаться.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, Кремль, боевики
- "Идут хорошо накачанные дядьки, казачки ряженые, тетушки в платках и "зеленые человечки", - журналист о крестном ходе на Киев (ВИДЕО)
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Кто может урегулировать конфликт на Донбассе? Версия Кремля
- Жителя Донецкой области уже осудили в Киеве по новому закону
- Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях14:58
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT22:30
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке22:19
- "Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции22:09
- Почему Кремль готов сдать Киеву боевиков Донбасса15:28
- Хакеры атаковали сайт Нацгвардии РФ15:20
- Подробности страшного расстрела предпринимателя в Днепре15:10
- Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях14:58
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая14:35
- Путин неожиданно запел: в Америке оценили вокальные данные Путина. ВИДЕО14:25
- Львівський Сталінград: Садовий благає припинити блокаду міста14:10
- Топ-инвестор спрогнозировал курс гривны в 201713:55
- Стало известно о «сирийских» планах Трампа13:45
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)