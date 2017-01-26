Почему украинские вузы задерживают студентам стипендии

Многие украинские студенты до сих пор не получили январскую стипендию.

Так, на задержку выплат в редакцию Страны пожаловались студенты КНУ им. Т.Шевченка, которым стипендия начисляется всегда 13 числа каждого месяца, и студенты КНТЭУ, которые обычно получали деньги на карточку 23 числа.

В чем причина?

Выплаты стипендий задерживаются из-за новой системы начисления стипендий и формирования рейтингов, которая внедрена в Украине с 1 января этого года.

"Раньше было все просто: сдал экзамены на 4.0, и спокойно ждешь стипендию. А теперь даже если все сдашь на 4, не факт, что по рейтингу попадешь в те 40%, которые по новой системе могут на нее претендовать", – жалуется студентка 4-го курса КНУ им. Т.Шевченко Мария.

По словам студентов, которые сдали сессию еще в декабре, вузы до сих пор не вывесили рейтинги.

"Говорят, что списки делать общие нельзя предварительно. То есть, мы уже сдали сессию, но все равно не знаем, получим ли стипендию в феврале", – делится студент 2 курса Виктор.

В некоторых университетах студентам заявили, что на выплату стипендий у них нет денег – якобы не получили финансирование из госбюджета. Потому и не платят.

"Нам в бухгалтерии говорят, что денег нет, и они не знают, когда будет. ХГУ (Херсон). Говорили, что в январе мы получим стипендию, старая выплата до переоформления документов. А теперь говорят, что в бухгалтерии говорили, что мы в конце февраля начале марта выплатят".

Однако эту информацию опровергают в МОН и Минфине. По их словам, финансирование вузы уже получили.

В Минфине так вообще заявляют, что впервые слышат о проблемах с выплатами стипендий.

"Никаких задержек быть не должно. Порядок начисления стипендий был утвержден еще в конце прошлого года. Мы специально его утвердили заранее", – настаивает замминистра финансов Сергей Марченко, который курировал стипендиальную реформу в Украине. - "У меня нет информации о задержках финансирования. Может быть, просто январь, вузы не успели подготовить все документы… В любом случае, в Кабмину здесь не может быть никаких вопросов. Мы свою работу выполнили. Если кто-то не получил стипендию, это ответственность конкретного вуза".

Эту информацию подтверждает и эксперт по вопросам образования Андрей Черных. "Вузам нужно время, чтобы сформировать рейтинги по новым правилами. На ученом совете каждый вуз должен утвердить порядок формирования рейтинга, положение должна утвердить стипендиальная комиссия, факультеты должны подать списки студентов… Эта задержка – чисто процедурная", – говорит он.

По словам Сергея Марченко, студенты, которые сдали сессию в декабре, уже в этом месяце должны получить стипендию по новой, рейтинговой системе. А те, кто еще сдает сессию, в январе получит стипендию по старому принципу, а с февраля – уже по-новому.

Так сто по идее, по итогам сессии (которые еще не во всех вузах закончились) должны выплатить всем студентам до конца месяца. "Вчера вузы заявили, что до конца месяца выплатят студентам стипендии. Среди них – Шевченко, Тернопольский университет. Это те, из которых мне от студентов поступали жалобы на задержку", – говорит Андрей Черных.

Что ж, у вузов есть еще пять дней, чтобы вложиться в срок.

А что с социальными стипендиями?

Ситуация с социальными стипендиями похожа. Порядок утвержден и по идее с выплатами тоже не должно было бы быть проблем. Но стипендий еще никто не получил.

Здесь уже напортачили в Минсоце.

Так, например, в Институте журналистики КНУ им. Т. Шевченка только 23 января закончили принимать документы от студентов, которые хотят оформить социальную стипендию. Хотя в Министерстве социальной политики официально заявляли, что уже с 1 января готовы выплачивать студентам стипендии.

Отметим, что студенты, которые сейчас подают документы на получение социальной стипендии, также еще не знают, получат ли они ее. Определить социальных стипендиатов должно Министерство социальной политики.

Кстати, интересный момент: согласно постановлению, студент, который имеет право и на академическую, и на социальную стипендию, должен от одной из них отказаться (написать соответствующее заявление). Плюс, исходя из текста постановления, если у студентов будут "хвосты" (академзадолженности) и "неудовлетворительные результаты учебы" по итогам сессии, стипендию они не получат.

То есть, по факту, социальная стипендия не сугубо социальная – она зависит и от оценок.

Но в любом случае, уже ясно, что январе социальные стипендии студенты, скорее всего, не получат. По прогнозам эксперта, это случится не раньше февраля.