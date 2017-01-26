Подробности страшного расстрела предпринимателя в Днепре

26.01.2017 15:10

Стали известны подробности громкого убийства, которое произошло в Днепре

Их сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Politeka.

В частности, сообщается, что автомобиль охранной фирмы буквально изрешетили – выпущено более 30 пуль. На месте происшествия погиб предприниматель, два охранника, которые были в бронежилетах, ранены. Мужчины находятся в больнице, состояние раненых стабильное.

В полиции также сообщили, что убийца забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему.

«При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства», — добавили в полиции.

Сейчас по области объявлен план «Перехват». По данному факту открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.