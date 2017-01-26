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Процедуру получения водительских прав в Украине решили изменить
В Министерстве внутренних дел Украины анонсировали изменение процедуры получения водительских прав в соответствии с европейскими стандартами. Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные «Интерфакс-Украина», данный законопроект в настоящее время находится в разработке, а вынос его на обсуждение произойдёт во второй половине 2017-го года.
Пока подробности нововведений не анонсируются, однако в МВД призывают не паниковать в связи с нововведениями. По данным руководства Главного сервисного центра МВД, все рассматриваемые изменения тщательно прорабатываются, а впоследствии они будут совершенствоваться путём обсуждения. По некоторым данным, изменениям подвергнутся категории водительских прав, а также правила выдачи и использования удостоверений со специальным микрочипом, который убережёт документ от подделки.
Различные дополнительные категории прав, которые предлагается внедрить, предусматривают 5-15-летние сроки годности. Впрочем, владельцы прав, выданных до вступления разработанного и одобренного закона, смогут пользоваться документами в соответствии с теми сроками, которые на них указаны.
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
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