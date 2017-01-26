Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця

26.01.2017 12:28

У Криму розгортаються справжні репресії проти адвокатів. Вчора шестеро ФСБшників затримали в аеропорту Сімферополя Миколу Полозова і пробували його допитати. Сьогодні зранку в Бахчисараї затримали адвокатів Еміля Курбедінова i Еміля Смедляєва, коли ті їхали на обшук, який путінські слуги влаштували в будинку громадського активіста кримського татарина Сейрана Салієва. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє очільниця «Центру інформації про права людини» Тетяна Печончик.



За словами активістки, співробітники ГІБДД зупинили автівку, в якій адвокати їхали на обшук, а в їх офісі в Сімферополі на вулиці Воровського, що навпроти Київського райсуду, влаштували масштабний обшук.



«Смедляєва відпустили, він їде в офіс. Курбедінова – ні. В Желєзнодородному суді через півгодини йому обиратимуть запобіжний захід. Еміля можуть заарештувати! Така системна атака на адвокатів – не збіг. Репресії в Криму посилюються, світ має реагувати і спискати лещата санкцій навколо шиї окупанта.

Источник: replyua.net