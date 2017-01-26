- Убийство Шеремета: Аваков сделал новое заявление12:37
- Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця12:28
- В России назвали причину «нового» дефолта Украины12:17
- В Украине запретят «шампанское» и «коньяк»12:05
- Стрельба на одесском рынке закончилась суицидом на глазах полиции11:47
- Белорусы заворачивают украинцев с ID-паспортами11:38
- В Украине стремительно растут цены на молоко: эксперты дали прогноз11:22
- Под Киевом начался ценовой бунт, перекрыты трассы11:15
- Маршрутчики готовятся нанести новый ценовой удар10:25
- Новые счета и протесты: что ожидает украинцев в феврале10:12
Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця
У Криму розгортаються справжні репресії проти адвокатів. Вчора шестеро ФСБшників затримали в аеропорту Сімферополя Миколу Полозова і пробували його допитати. Сьогодні зранку в Бахчисараї затримали адвокатів Еміля Курбедінова i Еміля Смедляєва, коли ті їхали на обшук, який путінські слуги влаштували в будинку громадського активіста кримського татарина Сейрана Салієва. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє очільниця «Центру інформації про права людини» Тетяна Печончик.
За словами активістки, співробітники ГІБДД зупинили автівку, в якій адвокати їхали на обшук, а в їх офісі в Сімферополі на вулиці Воровського, що навпроти Київського райсуду, влаштували масштабний обшук.
«Смедляєва відпустили, він їде в офіс. Курбедінова – ні. В Желєзнодородному суді через півгодини йому обиратимуть запобіжний захід. Еміля можуть заарештувати! Така системна атака на адвокатів – не збіг. Репресії в Криму посилюються, світ має реагувати і спискати лещата санкцій навколо шиї окупанта.
Источник: replyua.net
Теги: Россия, Донбасс, Крым, адвокат, репрессии
- В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель
- США рассказали, когда начнут войну с Россией
- В Крыму началась раздача российских паспортов
- Верните! Путин распорядился передать Украине военную технику из крымских частей (ВИДЕО)
- Михаила Задорнова, который поддержал присоединение Крыма к России, выгоняют из Прибалтики (ВИДЕО)
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT22:30
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке22:19
- "Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции22:09
- Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения22:04
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево21:59
- Boeing представила продвинутый космический скафандр (ВИДЕО)12:40
- Убийство Шеремета: Аваков сделал новое заявление12:37
- Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця12:28
- В России назвали причину «нового» дефолта Украины12:17
- В Украине запретят «шампанское» и «коньяк»12:05
- Стрельба на одесском рынке закончилась суицидом на глазах полиции11:47
- Белорусы заворачивают украинцев с ID-паспортами11:38
- В Украине стремительно растут цены на молоко: эксперты дали прогноз11:22
- Под Киевом начался ценовой бунт, перекрыты трассы11:15
- Коломойский "сливает" "Днепр"11:00
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)