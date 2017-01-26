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Розкрита чергова афера Коломойського на кілька мільйонів
На власній сторінці в соцмережі журналіст з Києва Денис Бігус повідомив, яким чином один з найвідоміших в Україні олігархів Ігор Коломойський розбагатів відразу на 4 млн. доларів завдяки самим звичайних квитках на літак, повідомляє replyua.net. На переконання Бігуса, в олігарха певною мірою є чому навчитися.
Перш за все, мова йде про два його «золотих» правила, згідно з якими, лише боягузи наважуються віддавати борги. Друге правило Коломойського – якщо ти заборгував багато грошей всім, то це вже не твоя проблема, а тих, хто тобі позичав гроші.
Денис Бігус розкрив таємниці схеми Коломойського та Майберга. Вони їх непомітним чином провертали і цьому сприяв старий товариш та колишній працівник авіакомпанії МАУ Денис Антонюк, котрий приблизно рік тому працював на посаді керівника Державної авіаційної служби. Журналіст зазначив, що суть технічної схеми від МАУ полягає в тому, що авіакомпанією у вартість квитка закладається авіа збір. Тобто, кожен пасажир платить по одному долару в бюджет. «Проте, коли ось таких доларів назбирається вже чотири мільйони, їхнє повернення видається певною мірою неприроднім, тому в МАУ прийняли рішення не віддавати», - написав журналіст.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, афера, Коломойский
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