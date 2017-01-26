Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стрельба на одесском рынке закончилась суицидом на глазах полиции

26.01.2017 11:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стрельба на одесском рынке закончилась суицидом на глазах полиции

Стрельба на одном из одесских рынков закончилась публичным суицидом

Подробности происшествия сообщили в ГУ НП в Одесской области, передает Politeka.

По информации правоохранителей, мужчина на мопеде заехал на территорию местного рынка «Киевский». Получив замечание от прохожего, он открыл стрельбу. Злоумышленник 4 раза выстрелил в упор в пенсионера, а после уехал в сторону в сторону улицы Глушко. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение одной из больниц.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Таировского отделения, правоохранители ввели в действие оперативный план «Сирена».

УНИАН сообщает, что живым поймать его не удалось, стрелок застрелился при попытке его задержания полицией. Местные СМИ отмечают ,что погибший может быть киллером, а пуля ранила тренера по самбо, имевшего широкие связи в преступном мире. В свое время он входил в группировку Виктора Куливара (Карабас).



Теги: Донбасс, Одесса, стрельба, полиция, суицид
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх