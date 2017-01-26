- Львівський Сталінград: Садовий благає припинити блокаду міста14:10
- Топ-инвестор спрогнозировал курс гривны в 201713:55
- В Европе придумали новый повод не дать украинцам безвиз – нардеп13:30
- Кременчук – Донбасс: превью матча 30-го тура УХЛ13:15
- Покупки украинцев возьмут под колпак: кто под подозрением12:55
- Убийство Шеремета: Аваков сделал новое заявление12:37
- Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця12:28
- В России назвали причину «нового» дефолта Украины12:17
- В Украине запретят «шампанское» и «коньяк»12:05
- Стрельба на одесском рынке закончилась суицидом на глазах полиции11:47
Топ-инвестор спрогнозировал курс гривны в 2017
Темпы девальвации национальной валюты замедлятся, а среднегодовая стоимость $1 может составить 27,5-28,5 грн
Такой прогноз сделал на конференции в Киеве глава крупнейшей в Украине инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина».
В 2016 году среднегодовая девальвация гривны составила 15%, в 2017 году обесценивания украинской валюты замедлится и составит до 10%, сообщил Фиала на конференции ЕБА в Киеве в четверг.
«В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн/$1» — сказал
Фиала напомнил, что в 2016 году гривна девальвировала до 25,55 грн/$1, а в 2015 году до 21,83 грн/$1.
При этом Нацбанк вряд ли позволит валюте укрепляться существенно выше 27 грн за доллар. В противном случае ему будет тяжело удержать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка $1,5млрд.
Говоря о росте экономики, глава Dragon Capital прогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, гривня, курс валют
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT22:30
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке22:19
- "Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции22:09
- Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения22:04
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево21:59
- Львівський Сталінград: Садовий благає припинити блокаду міста14:10
- Топ-инвестор спрогнозировал курс гривны в 201713:55
- Стало известно о «сирийских» планах Трампа13:45
- В Европе придумали новый повод не дать украинцам безвиз – нардеп13:30
- Кременчук – Донбасс: превью матча 30-го тура УХЛ13:15
- Покупки украинцев возьмут под колпак: кто под подозрением12:55
- Boeing представила продвинутый космический скафандр (ВИДЕО)12:40
- Убийство Шеремета: Аваков сделал новое заявление12:37
- Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця12:28
- В России назвали причину «нового» дефолта Украины12:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)