Топ-инвестор спрогнозировал курс гривны в 2017

26.01.2017 13:55

Темпы девальвации национальной валюты замедлятся, а среднегодовая стоимость $1 может составить 27,5-28,5 грн

Такой прогноз сделал на конференции в Киеве глава крупнейшей в Украине инвестиционной компании Dragon Capital и президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина».

В 2016 году среднегодовая девальвация гривны составила 15%, в 2017 году обесценивания украинской валюты замедлится и составит до 10%, сообщил Фиала на конференции ЕБА в Киеве в четверг.

«В текущем году ожидаем девальвацию в однозначных цифрах. Среднегодовой курс может быть в пределах 27,5-28,5 грн/$1» — сказал

Фиала напомнил, что в 2016 году гривна девальвировала до 25,55 грн/$1, а в 2015 году до 21,83 грн/$1.

При этом Нацбанк вряд ли позволит валюте укрепляться существенно выше 27 грн за доллар. В противном случае ему будет тяжело удержать дефицит текущего счета в пределах 3% ВВП и докупить резервы порядка $1,5млрд.

Говоря о росте экономики, глава Dragon Capital прогнозировал его ускорение в 2017 году до 2,5% с 1,8% в 2016 году.

Источник: politeka.net



