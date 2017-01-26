Убийство Шеремета: Аваков сделал новое заявление

26.01.2017 12:37

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что кроме него и руководителей следственной группы никто не владеет результатами следствия по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об это он заявил на своей странице в Facebook в ответ на запрос "Украинской правды".

"Дело об убийстве Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", - сообщил Аваков.

Напомним, 24 января "Украинская правда" направила запрос главе МВД Арсену Авакову в связи с показаниями народного депутата Антона Геращенко.

Как известно, ранее нардеп заявлял, что, по мнению следователей, убийство Павла Шеремета и покушение на него было реализовано с одного и того же диверсионно-террористического центра на территории РФ.

"Учитывая новые обстоятельства, просим вас взять письменные показания у народного депутата Антона Геращенко по делу об убийстве Павла Шеремета… Каким образом народный депутат Антон Геращенко ознакомился со сведениями досудебного расследование убийства Павла Шеремета? На каком основании ему был предоставлен доступ к материалам дела?", - говорится в запросе УП министру МВД.

Источник: from-ua.com