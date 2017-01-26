Украинцев за рубежом заставляли возить наркотики

В Киевской области разоблачена группировка торговцев людьми.

Оперативники полиции Киевской области совместно с работниками прокуратуры разоблачили группировку, которая переправляла украинцев за рубеж, чтобы превратить их в наркокурьеров.

- Четверо юношей в возрасте 20 – 25 лет предлагали жителям столичного региона высокооплачиваемую работу за границей. Люди, испытывая материальные проблемы, соглашались ехать в Бразилию или Таиланд, - рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе полиции Киевской области. - Злоумышленники обеспечивали завербованным перелет и встречу "куратора" за границей. Согласно договоренности, украинцы должны были перевозить в разные страны ценный багаж - драгоценные камни, произведения искусства, документы и прочее. Пакеты были тщательны упакованы. Когда же курьеров останавливали в аэропортах, оказывалось, что в багаже большие партии кокаина – от 5 до 7 килограмм за одну поездку.

За каждого отправленного гражданина Украины вербовщики получали от 500 до 1000 долларов.

- По оперативным данным, пострадали 8 граждан Украины в возрасте 20-25 лет. Пятеро из них находятся в тюрьмах, - говорят в полиции.

Сейчас все задержанные взяты под арест. Устанавливаются другие фигуранты дела.

Источник: kp.ua