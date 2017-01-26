Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Днепр попало 300 тонн мазута

26.01.2017 07:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Днепр попало 300 тонн мазута

В Каменском в местном речпорту затонули баржа и кран, из-за чего в Днепр вылилось около 300 тонн мазута

Об этом пишет «Событие». 

«Как оказалось, затопление конструкции, пожалуй, меньшая из бед. Связавшись с директором ОАО «Днепродзержинский речной порт» Сергеем Бурханом, мы выяснили, что в результате произошедшего в реку Днепр попало около 300 тонн мазута. Пятно растянулось по водной глади вниз по течению реки до «Демоса», — говорится в публикации.

Отмечается, что об аварийном состоянии конструкции предупреждали руководство ООО «Днепродзержинский терминал» и ООО «Международная транспортно-экспедиционная компания Интер Транс Сервис». Предприятие-владелец конструкции, по информации журналистов, с донецкими корнями.

«Еще осенью 2016 года речпорт города Каменское предупреждал руководство вышеуказанного предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, чего сделано не было. Уже тогда говорилось о том, что межнавигационный период 2016-2017 г. в надводном состоянии корпус понтона крана не переживет», — пишет сайт.

 

Источник: politeka.net

 



Теги: Донбасс, мазут, Днепр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх