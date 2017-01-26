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В Днепр попало 300 тонн мазута
В Каменском в местном речпорту затонули баржа и кран, из-за чего в Днепр вылилось около 300 тонн мазута
Об этом пишет «Событие».
«Как оказалось, затопление конструкции, пожалуй, меньшая из бед. Связавшись с директором ОАО «Днепродзержинский речной порт» Сергеем Бурханом, мы выяснили, что в результате произошедшего в реку Днепр попало около 300 тонн мазута. Пятно растянулось по водной глади вниз по течению реки до «Демоса», — говорится в публикации.
Отмечается, что об аварийном состоянии конструкции предупреждали руководство ООО «Днепродзержинский терминал» и ООО «Международная транспортно-экспедиционная компания Интер Транс Сервис». Предприятие-владелец конструкции, по информации журналистов, с донецкими корнями.
«Еще осенью 2016 года речпорт города Каменское предупреждал руководство вышеуказанного предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, чего сделано не было. Уже тогда говорилось о том, что межнавигационный период 2016-2017 г. в надводном состоянии корпус понтона крана не переживет», — пишет сайт.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, мазут, Днепр
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