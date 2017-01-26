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В России назвали причину «нового» дефолта Украины
В случае негативного для Украины решения по выплате так называемого «долга Януковича» в $3 млрд, Киев может объявить дефолт
Такое мнение в комментарии для «Ленты.Ру» высказал профессор кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко.
Михайленко допускает два варианта развития событий в том случае, если Верховный суд Лондона, который рассматривает долговой спор между странами, примет сторону Москвы. В одном случае Украина может согласиться с решением и будет рассчитываться с помощью новых кредитов.
Во втором варианте развития событий Киев может объявить дефолт по российскому кредиту. При этом российский профессор уверен, что суд не примет во внимание аргументы Украины, что деньги Россия дала экс-президенту Виктору Януковичу в качестве взятки за отказ от евроинтеграции.
24 января замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что Высокий суд Лондона удалился подумать над судьбой спорных трех миллиардов до Пасхи, 16 апреля.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, дефолт
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