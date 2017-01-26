Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В России назвали причину «нового» дефолта Украины

26.01.2017 12:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России назвали причину «нового» дефолта Украины

В случае негативного для Украины решения по выплате так называемого «долга Януковича» в $3 млрд, Киев может объявить дефолт

Такое мнение в комментарии для «Ленты.Ру» высказал профессор кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко.

Михайленко допускает два варианта развития событий в том случае, если Верховный суд Лондона, который рассматривает долговой спор между странами, примет сторону Москвы. В одном случае Украина может согласиться с решением и будет рассчитываться с помощью новых кредитов.

Во втором варианте развития событий Киев может объявить дефолт по российскому кредиту. При этом российский профессор уверен, что суд не примет во внимание аргументы Украины, что деньги Россия дала экс-президенту Виктору Януковичу в качестве взятки за отказ от евроинтеграции.

24 января замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что Высокий суд Лондона удалился подумать над судьбой спорных трех миллиардов до Пасхи, 16 апреля.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Россия, Донбасс, дефолт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх