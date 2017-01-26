В Украине стремительно растут цены на молоко: эксперты дали прогноз

26.01.2017 11:22

Надои в стране падают, а покупатели стали употреблять меньше "молочки", сетуют специалисты

Украинские фермеры не устают переписывать ценники. Пока остановились только цены на молоко сорта экстра — на уровне 9,41 грн/л, что на 21 копейку больше, чем в конце декабря. В то же время цены на молоко высшего и первого сорта за последнюю неделю выросли на 9 копеек — до 8,83 грн/л и 8,50 грн/л соответственно, пишет UBR.

Для сравнения, в конце декабря литр молока высшего сорта стоил 8,63 грн, а первого сорта — 8,23 грн/л.

Как отмечает аналитик Ассоциации производителей молока Яна Музыченко, в ближайшее время закупочные цены на молоко немного стабилизируются, хотя дешевых молочных продуктов в рознице можно пока не искать.

Эксперты поясняют, что молоко и молочные продукты дорожали из-за девальвации гривни, которая привела к росту цен на дизтопливо и других составляющих себестоимости. Например, за месяц курс гривны просел на 4,4%, а стоимость дизтоплива выросла на 4,6%.

Кроме того, продолжается снижение надоев, в том числе из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота в Украине. При этом переработчики уже поднимали цены на молочные продукты в декабре. Скажем, самое дешевое молоко жирностью 2,5% в пленочной упаковке с конца ноября до начала нового года подорожало с 14,87 грн/л до 16,53 грн/л или на 11,2%.

"Падение производства продолжает разжигать "аппетиты" переработчиков", – говорит Яна Музыченко.

Такой же значительный рост наблюдался по самому дорогому продукту — сливочному маслу 82% жирности. Оно в декабре прибавило 11,3%, преодолев отметку 170,2 грн/кг. Остальные молочные продукты (сметана, кефир, творог) к началу нового года выросли в цене всего на 6-7%. Так, литр кефира стоил 25 грн, килограмм творога — 90 грн, а сыр "Российский" — 148 грн/кг.

Как отмечает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, цены на рынках всегда подстраиваются под конъюнктуру крупных торговых сетей. Поэтому базарные ценники также уверенно ползут вверх и после Нового года. Например, если до праздников кило творога можно было на столичных рынках сторговать за 50 – 60 грн, то теперь продавцы не стесняются просить все 70 грн/кг.

"Именно падение производства продолжает разжигать "аппетиты" переработчиков", — говорит Яна Музыченко.

Напомним, по данным Госстата, производство молока в Украине в прошлом году сократилось до 10,4 млн тонн (на 2,1%). Тренд неизменный — сельхозпредприятия наращивают производство, а "крестьянского" молока становится все меньше. Но пока доля сельхозпредприятий по-прежнему невелика — 26,1% (за год выросла на 1%).

Низкому предложению сырья на рынке способствует сезонное снижение надоев и улучшение условий для экспорта украинских молочных продуктов. Речь идет о сгущенном молоке и сливках, сухом молоке и сливочном масле.

"54% экспорта украинской молочки — это сливочное масло. Поэтому оно будет и далее лидером роста цен. Те же сметану или творог мы не вывозим", — поясняет Алексей Дорошенко.

По данным аналитиков "Инфагро", стоимость молока в декабре достигла рекордных показателей за весь прошлый год. Ориентированный на экспорт рынок Украины, разогретый мировыми молочными ценами, остановил свой рекордный рост только во второй половине декабря. Поэтому ближайшее развитие событий на сырьевом рынке зависит от активности экспортеров.

Будет еще дороже

Дорошенко не берется прогнозировать, насколько именно вырастут цены на те или иные молочные продукты в будущем. "Я думаю, что в данном случае сказывается некоторая нервозность производителей молока и молокопродуктов относительно будущего валютного курса и общей экономической ситуации в стране. Она передается и розничным торговцам", — говорит эксперт.

По его словам, сейчас молочная продукция подвержена большему риску роста цен, чем какие-либо иные товары.

"За первую декаду января розничные цены на молочку выросли примерно на 0,5%. На первый взгляд немного, но в годовом исчислении это выйдет около 20%, что вдвое выше инфляции за прошлый год", — говорит эксперт.

В то же время розничные сети пытаются сдерживать аппетиты поставщиков, поскольку не заинтересованы в падении продаж. "Не будет гарантии продаж, сети не смогут рассчитать свои доходы", — заметил Дорошенко и спрогнозировал, что цены хоть и будут расти, но не так сильно, как до Нового года.

Газировка вместо кефира

Согласно балансовым расчетам Экономического дискуссионного клуба, в 2016 г. потребление населением молока и молокопродуктов составило 209,4 кг/чел., что на 0,5 кг меньше, чем в 2015 г. и составляет лишь 55% от рациональной нормы. Эксперты отмечают, что при дальнейшем сокращении поголовья коров в 2017 году украинцы будут есть молочной продукции еще меньше.

При этом в мире, как сообщает компания по исследованию мировых рынков Canadean, отмечаются совсем иные тренды. Например, на 2017 год прогнозируется усиление роли здорового питания.

По данным опроса, 75% потребителей считают, что искусственные добавки вредны для здоровья. Более 45% сказали, что интересуются едой и напитками, которые улучшают пищеварение. Поэтому покупатели стали приобретать меньше продуктов с высоким содержанием сахара, глютена, искусственных подсластителей. А вот потребление продуктов с высоким содержанием кальция и пробиотиков, напротив, растет.

Такая тенденция уже наблюдается в сегментах питьевых йогуртов и начинает проявляться в категориях молока и сыра. По словам директора "Инфагро" Василия Винтоняка, из-за экономического кризиса потребление молокопродуктов в Украине падает уже три года кряду. Прошлый год не стал исключением, но темпы этого падения существенно замедлились, а по отдельным продуктам этот процесс и вовсе остановлен.

Поэтому есть предпосылки рассчитывать, что в текущем году потребление молокопродуктов постепенно начнет восстанавливаться, даже невзирая на существенное их подорожание.

Источник: segodnya.ua