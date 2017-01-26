В Украине запретят «шампанское» и «коньяк»

26.01.2017 12:05

Шампанское нельзя производить вне французского региона Шампань, коньяк — вне французского муниципалитета Коняьк

Об этом говорится в проекте закона в сфере охраны прав интеллектуальной собственности, которую поддержало правительство, передает Politeka со ссылкой на Министерство экономики Украины.

«Шампанское нельзя производить вне французского региона Шампань, коньяк — вне французького муниципалитета Коняьк, так же как и Моршинскую минеральную воду нельзя производить в Польше, а Нежинские огурцы — в Словакии. Все эти продукты содержат в своем названии четкое географическое указание на происхождение», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

25 января на заседании правительство поддержало проект закона в сфере охраны прав интеллектуальной собственности, который разработало Минэкономразвития. Законопроект определяет новый порядок правовой охраны географических указаний.

Авторы законопроекта предусмотрели, что географическое указание — это географическое наименование места (региона или населенного пункта), из которого происходит товар.

«Как правило, такой товар имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим происхождения. При этом хотя бы один из этапов производства, или переработки товара осуществляется на определенной географической территории», — объясняют в министерстве.

Источник: politeka.net