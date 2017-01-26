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Власти хотят снова повысить цены на поезда
26.01.2017 08:30
Приказ предусматривает поэтапную индексацию тарифов на перевозку: с 1 апреля - на 10 процентов и с 1 октября - на 10 процентов.
Министерство инфраструктуры собирается снова поднять цены на поезда во внутреннем сообщении на 10 процентов с апреля и октября.
Об этом говорится в проекте приказа министерства.
Приказ предусматривает поэтапную индексацию тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа поездами во внутреннем сообщении с 1 апреля - на 10 процентов и с 1 октября - на 10 процентов во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити +).
При этом индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю прошлого года составит 21 процента.
Отметим, Укрзализныця запланировала на 2017 год существенно повысить тарифы: билеты на пассажирские перевозки могут вырасти на 35 процентов, а грузоперевозки - на 25.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, поезд, повышение, цены
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