Власти хотят снова повысить цены на поезда

26.01.2017 08:30

Приказ предусматривает поэтапную индексацию тарифов на перевозку: с 1 апреля - на 10 процентов и с 1 октября - на 10 процентов.

Министерство инфраструктуры собирается снова поднять цены на поезда во внутреннем сообщении на 10 процентов с апреля и октября.

Об этом говорится в проекте приказа министерства.

Приказ предусматривает поэтапную индексацию тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузового багажа поездами во внутреннем сообщении с 1 апреля - на 10 процентов и с 1 октября - на 10 процентов во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити +).

При этом индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю прошлого года составит 21 процента.

Отметим, Укрзализныця запланировала на 2017 год существенно повысить тарифы: билеты на пассажирские перевозки могут вырасти на 35 процентов, а грузоперевозки - на 25.

Источник: korrespondent.net