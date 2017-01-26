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Выплата пенсий «мёртвым душам» из «ЛНР» заблокирована — СБУ
26 января 2017-го года в пресс-центре Службы безопасности Украины рассказали о пенсиях, которые выплачивались из Пенсионного фонда Украины умершим жителям ныне оккупированной части Луганской области. По данным ведомства, несмотря на то, что пенсионеры умерли, информация об этом их родственники в соответствующие украинские ведомства не передавалась — пенсионные средства регулярно снимались с банковских карт «мёртвых душ».
Как передаёт replyua.net, речь идёт о значительной сумме денег — ежемесячно Украины выплачивала «мёртвым душам» порядка 8 млн гривен. В СБУ констатировали, что этот факт был выявлен, а соответствующие меры уже приняты: начисление пенсионных средств из украинского бюджета прекращены. Уточняется, что начисленные деньги, вероятно, могли снимать и представители незаконных террористических формирований «ЛНР».
Кроме того, в СБУ подтвердили, что деньги, которые недавно были начислены умершим гражданам, вновь были возвращены в украинский бюджет — возможность очередного получения средств террористами ОРДЛО предотвращена.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, ЛНР, пенсии
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