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Курс валют на сегодня, 27 января: НБУ незначительно поднял официальный курс доллара

27.01.2017 07:52
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Курс валют на сегодня, 27 января: НБУ незначительно поднял официальный курс доллара

НБУ опустил официальный курс гривни к доллару на одну копейку. Официальный курс гривни к евро, наоборот, поднялся на 10 копеек. Российский рубль остался стабильным.

Сегодня, 27 января, официальный курс гривни к доллару составляет 27,21 грн.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 29,11 грн.

Кроме того, десять российских рублей продолжают держаться на уровне 4,59 грн.


Фото: uapress.info/

Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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