Курс валют на сегодня, 27 января: НБУ незначительно поднял официальный курс доллара

27.01.2017 07:52

НБУ опустил официальный курс гривни к доллару на одну копейку. Официальный курс гривни к евро, наоборот, поднялся на 10 копеек. Российский рубль остался стабильным.



Сегодня, 27 января, официальный курс гривни к доллару составляет 27,21 грн.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 29,11 грн.

Кроме того, десять российских рублей продолжают держаться на уровне 4,59 грн.