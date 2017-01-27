Народный депутат от БПП Игорь Кононеко отравился ртутью - это подтвердил его коллега по фракции

27.01.2017 20:43

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко действительно отравился ртутью и в настоящий момент проходит лечение, подтвердил его коллега по фракции Алексей Гончаренко, пишет "Интерфакс".

"Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", - написал А.Гончаренко в своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

В то же время, источник во фракции сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что И.Кононеко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу".

Собеседник агентства также отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".

По словам источника, И.Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".

Ранее в пятницу, 27 января, интернет-издание LB.ua опубликовало материал своего шеф-редактора Сони Кошкиной, в котором утверждалось, что народный депутат из фракции БПП И.Кононенко в настоящий момент проходит лечение вследствие отравления ртутью, которое у него обнаружилось незадолго до Нового года. "Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз", - говорится в статье С.Кошкиной.