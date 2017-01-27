Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег

Температура воздуха днем в стране -9...+11 градусов; ночные показатели будут -12...-14. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -9...-11, ночью -12...-14.

На севере Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -11...-13, ночью -15...-17.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -7...-9, ночью -10...-12.

В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем -3...-5, ночью -7...-9.

В западной части без существенных осадков. Температура воздуха в регионе ожидается -8...-10, ночью -13...-15