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Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег

27.01.2017 08:56
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Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег

На протяжении всего дня ожидается мелкий снег, который ближе к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха днем в стране -9...+11 градусов; ночные показатели будут -12...-14. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем -9...-11, ночью  -12...-14.

На севере Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем -11...-13, ночью  -15...-17.

В городах восточной Украины осадков не ожидается. Температура днем -7...-9, ночью -10...-12.

В южных областях синоптики обещают  без существенных осадков. Температура днем -3...-5, ночью -7...-9.

В западной части без существенных осадков. Температура воздуха в регионе ожидается -8...-10, ночью -13...-15


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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