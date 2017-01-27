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Прокуратура требует самого строгого наказания в экс-замруководителю АТО генералу Назарову

27.01.2017 18:29
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Прокуратура требует самого строгого наказания в экс-замруководителю АТО генералу Назарову
Прокуратура просит суд приговорить бывшего заместителя руководителя - начальника штаба АТО, генерал-майора Виктора Назарова, обвиняемого в служебной халатности, повлекшей крушение самолета Ил-76 над аэродромом в Луганске в 2014 году, к 8 годам лишения свободы и взыскать с него 28,8 млн гривен. Об этом заявил прокурор Александр Свынарь в ходе судебных дебатов 26 января в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области, передают "Українські Новини".
 
Отмечается, что прокуратура попросила суд признать подсудимого виновным по всем пунктам обвинения, учесть, что это первое привлечение Назарова к уголовной ответственности, и приговорить его к 8 годам лишения свободы. 
Также прокуратура просит суд взыскать с Назарова 133 тыс. гривен за проведение судебных экспертиз и 28,7 млн гривен в пользу государства за уничтоженную технику.
Кроме того, прокуратура просит суд удовлетворить гражданские иски 49 потерпевших и обязать экс-начштаба АТО выплатить каждому по 500 тыс. гривен моральной компенсации.
Сам Назаров в ходе дебатов заявил, что невиновен и попросил суд вынести оправдательный приговор.
После окончания дебатов судья Наталья Самоткан заявила, что уходит в совещательную комнату для вынесения приговора.
Дата оглашения решения будет сообщена позже.
Как сообщалось ранее, 17 декабря 2015 года суд начал рассматривать дело против экс-первого замруководителя АТО Назарова. Прокуратура утверждает, что генерал Назаров, будучи замруководителя АТО, не принял во внимание информацию Службы безопасности Украины об угрозе обстрела самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт 14 июня 2014 года. В результате военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит боевиками, погибли 49 человек.

Фото: fakty.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Луганск, самолет, украинская армия, начальник, генерал, штаб, крушение
 
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