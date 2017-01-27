- Бывших разведчиков не бывает - двое из задержанных в Борисполе россиян служили в разведке РФ18:47
- Прокуратура требует самого строгого наказания в экс-замруководителю АТО генералу Назарову18:29
- План мероприятий правительства по оккупированному Донбассу: видны ли перспективы освобождения региона?18:03
- Немецкий банк выделит средства на строительство жилья для переселенцев с Донбасса 17:50
- Россияне обстреляли украинское судно в Черном море17:42
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу15:34
- Переселенцам снова готовят "покращення" - в правительстве заговорили об изменении системы верификации ВПЛ14:51
- Писатель Сергей Жадан создал благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на Донбассе12:57
- Медаль "За возвращение Крыма", маскхалат и одинаковые суммы денег - в аэропортах Киева задержаны возможные военные РФ (ВИДЕО)12:42
Россияне обстреляли украинское судно в Черном море
Водолазное судно украинских военных "Почаев" обстреляли снайперы с буровой платформы Черноморнефтегаза, контролируемой российской стороной., сообщает "Новое время".
Пресс-служба ВМС ВСУ предоставила фотографии судна со следами обстрелов.
Такой ответ был дан на обвинение руководства силовых структур России, которые сами обвинилу Украину в обстрелах.
"В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть, что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубцы водолазного судна Почаев", - сказано в сообщении.
"И еще хотелось бы добавить, что мы стараемся не идти на конфронтацию, быть выдержанными, хотя поводов было уже более чем достаточно", - добавили в ВМС ВСУ.
Отметим, после аннексии Крыма российские силовые подразделения совершают провокативные обстрелы украинцев в Черном море.
Фото: nv.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, вышивка, Черное море, обстрел, корабль
- Кремль хочет по новому поделить с Украиной Азовское и Черное моря
- Фрегат "Гетман Сагайдачный" испугал российский флот (ВИДЕО)
- Битва за Донбасс: началась внеочередная видеоконференция Контактной группы
- Украинский адмирал: Россия готовит морской удар
- Боевики обстреливали силы АТО из 120мм минометов
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Боевики грозят изымать не только товар, но и транспорт, если проезд будет осуществляться не через таможни "ЛДНР"19:05
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"18:51
- 36 обстрелов за сегодня: боевики применяли запрещенное вооружение, увеличилось количество нарушений режима тишины на луганском направлении18:34
- "Пригород Донецка выглядит не намного лучше Алеппо" - журналист (ФОТО)18:17
- План мероприятий правительства по оккупированному Донбассу: видны ли перспективы освобождения региона?18:03
- Умер экс-главарь "ЛНР" Болотов17:51
- Немецкий банк выделит средства на строительство жилья для переселенцев с Донбасса 17:50
- Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства17:28
- Из-за блокады ж/д путей часть Луганской области может остаться без отопления17:13
- Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука17:02
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"18:51
- Бывших разведчиков не бывает - двое из задержанных в Борисполе россиян служили в разведке РФ18:47
- 36 обстрелов за сегодня: боевики применяли запрещенное вооружение, увеличилось количество нарушений режима тишины на луганском направлении18:34
- Прокуратура требует самого строгого наказания в экс-замруководителю АТО генералу Назарову18:29
- "Пригород Донецка выглядит не намного лучше Алеппо" - журналист (ФОТО)18:17
- План мероприятий правительства по оккупированному Донбассу: видны ли перспективы освобождения региона?18:03
- Умер экс-главарь "ЛНР" Болотов17:51
- Немецкий банк выделит средства на строительство жилья для переселенцев с Донбасса 17:50
- Россияне обстреляли украинское судно в Черном море17:42
- Пенсионеров-переселенцев могут проверять по месту жительства17:28
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук