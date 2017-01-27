Россияне обстреляли украинское судно в Черном море

27.01.2017 17:42

Водолазное судно украинских военных "Почаев" обстреляли снайперы с буровой платформы Черноморнефтегаза, контролируемой российской стороной., сообщает "Новое время".

Пресс-служба ВМС ВСУ предоставила фотографии судна со следами обстрелов.

Такой ответ был дан на обвинение руководства силовых структур России, которые сами обвинилу Украину в обстрелах.

"В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть, что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубцы водолазного судна Почаев", - сказано в сообщении.

"И еще хотелось бы добавить, что мы стараемся не идти на конфронтацию, быть выдержанными, хотя поводов было уже более чем достаточно", - добавили в ВМС ВСУ.

Отметим, после аннексии Крыма российские силовые подразделения совершают провокативные обстрелы украинцев в Черном море.