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Розенко: Налоги должны платить все - "истории со "спящими предпринимателями" нужно забыть как страшный сон
27.01.2017 21:43
Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налогов или платят их в неполном объеме. Об этом сообщает Урядовий портал.
"В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть как ужасный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей", - сказал он.
По словам Павла Розенко, сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда.
"Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ, и фонд оплаты труда в государстве должен расти, потому что нагрузка уменьшилась", - отметил вице-премьер-министр.
Павел Розенко подчеркнул, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.
"Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничение не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики", - подчеркнул он.
"Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, однако мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система – достаточно либеральная. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий", - подытожил вице-премьер-министр.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, плата, Спящая красавица, налоги, предприниматели
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