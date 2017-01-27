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Руководитель СНБО Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChalle (ВИДЕО)

27.01.2017 21:52
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Руководитель СНБО Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChalle (ВИДЕО)

"#22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.Передаю естафету офіцерам,що працюють в Апараті РНБО", - сказал Турчинов.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Турчинов, отбеливание, флешмоб
 
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