Руководитель СНБО Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChalle (ВИДЕО)

27.01.2017 21:52

"#22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.Передаю естафету офіцерам,що працюють в Апараті РНБО", - сказал Турчинов.

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