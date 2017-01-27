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Сегодня день памяти жертв Холокоста - Порошенко призвал мир к недопущению возрождения тоталитаризма
Президент Украины Петр Порошенко в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста указывает на недопустимость повторения таких преступлений в будущем, пишет "Интерфакс".
"27 января мир чтит Международный день памяти жертв Холокоста, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. (…) Сегодня немногочисленные уже свидетели рассказывают нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль… Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем", - говорится в обращении главы государства в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.
П.Порошенко напомнил, что Украина, потерявшая десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира.
"Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества", - заявил президент.
В заявлении Министерства иностранных дел Украины указано, что около 1,5 млн украинских евреев были уничтожены нацистами на территории Украины во время Второй мировой войны.
"Мы призываем международное сообщество объединить усилия с целью не допустить каких-либо проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве, культивировать в грядущих поколениях уважение основных прав и свобод человека", - говорится в заявлении МИД.
Фото: www.liveinternet.ru/
Теги: Донбасс, мир, жертвы, День археолога, Холокост, тоталитаризм, империя, Порошенко
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