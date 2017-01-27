Украине нужен план "Б" - мнение эксперта

27.01.2017 07:44

Украина уже должна начать подготовку к "плану Б" защиты от российский агрессоров, поскольку в мире, помимо Донбасса, есть очень много других конфликтов.

Об этом во время своего интервью заявил публицист, вице-президент Украинского центра международного ПЕН-клуба Николай Рябчук, новость передает "Пресса Украины".

Он отметил, что это уже не первый раз, когда Украине приходится самой решать свои проблемы, и если есть поддержка других стран, то она крайне незначительна. Он отметил, что украинцам следует быть благодарными даже за то, что у них есть сейчас.

Рябчук отметил, что для выживания Украине следует поменять тактику и вести двойную игру.

"Украина не является пупом Земли, мир действительно имеет много других проблем кроме Украины, и поэтому, конечно, нам надо вести двойственную политику – с одной стороны, бороться за признание и поддержку в мире, но в то же время не слишком на это полагаться и всегда иметь "План Б", – сказал он.