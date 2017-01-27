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Украине нужен план "Б" - мнение эксперта
Украина уже должна начать подготовку к "плану Б" защиты от российский агрессоров, поскольку в мире, помимо Донбасса, есть очень много других конфликтов.
Об этом во время своего интервью заявил публицист, вице-президент Украинского центра международного ПЕН-клуба Николай Рябчук, новость передает "Пресса Украины".
Он отметил, что это уже не первый раз, когда Украине приходится самой решать свои проблемы, и если есть поддержка других стран, то она крайне незначительна. Он отметил, что украинцам следует быть благодарными даже за то, что у них есть сейчас.
Рябчук отметил, что для выживания Украине следует поменять тактику и вести двойную игру.
"Украина не является пупом Земли, мир действительно имеет много других проблем кроме Украины, и поэтому, конечно, нам надо вести двойственную политику – с одной стороны, бороться за признание и поддержку в мире, но в то же время не слишком на это полагаться и всегда иметь "План Б", – сказал он.
Фото: zn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, План Б
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