Украинская делегация летает в Минск на встречу по Донбассу на чартере Пинчука - журналисты

27.01.2017 09:41

Украинская делегация трехсторонней конктактной группы в Минске летает между Киевом и столицей Беларуси на том же частном самолете, которым пользуется и олигарх Виктор Пинчук. К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы" в ходе проведенного ими расследования, пишет zn.ua.

В программе отмечается один из фактов, когда после окончания заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 26 августа 2016 года украинская делегация приземлилась в Киеве на частном самолете Bombardier Global Express 6000 с австрийской регистрацией и бортовым номером OE-IDO.

В VIP-терминале журналисты заметили первого вице-спикера парламента и уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации ОРДЛО Ирину Геращенко, советника главы СБУ Юрия Тандита, представителей украинской стороны в трехстороннем группе Леонида Кучму и Евгения Марчука, а также спецпредставителя ОБСЕ в минской контактной группе Мартина Сайдик.

Выяснилось, что этот же самолет постоянно используется и Пинчуком. Так, на этом самолете Пинчук прилетел в Киев после завершения экономического форума в Давосе. Пинчук пока не ответил на запрос о том, предоставлял ли он самолет членам ТКГ.

Был и другой частный самолет. после завершения заседания ТКГ в Минске 24 декабря 2016, они вернулись в Киев на самолете Bombardier Challenger 300 с бортовым номером OE-HDI, который также имеет австрийскую регистрацию.

16 января 2017 делегация возвращалась из Минска самолетом с австрийской регистрацией и бортовым номером ОЕ-HSN. Журналисты выяснили, что стоимость подобного полета составляет около 7800 евро, если самолет вернется в Киев в тот же день и не будет ночевать в Минске. Стоимость обслуживания на вылет и прилет в VIP-терминале составляет 400 долларов.

Журналисты обратились ко всем фигурантам этого материала с вопросом, кто оплачивает чартерные перелеты. Однако ответили не все.

"Мы действительно передвигаемся в Минск, в том числе на самолетах. Чьи самолеты, я не знаю. Когда мы вылетаем, если мы летим самолетом, в Минск, то мы собираемся в определенном координатором месте. Допустим, в терминале В такого-то аэропорта в такое-то время. Садимся в самолет и в самолете летим и работаем", - рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Государство чартеры не финансирует. Это я ответственно вам заявляю. Как ими пользуются те, кто их используют, - это не за счет государства", - ответила Ирина Геращенко.

Пресс-служба Леонида Кучмы посоветовала обратиться в Администрацию президента.

"Схемы" обратились в Администрацию президента Украины с вопросом о том, возмещаются ли перелеты из государственного бюджета. Однако там заявили, что АП не является распорядителем такой информации.

Отмечается, что всего за последний год состоялись 28 встреч Трехсторонней контактной группы в Минске.



