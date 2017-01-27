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Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)

27.01.2017 22:41
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Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)
Двести будущих и действующих офицеров ВМС вместе с вице-адмиралом Игорем Воронченком отжались в поддержку флешмоба #22РushUpChallenge. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передают украинские СМИ.
 
Военные сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата Гетман Сагайдачный.
 
К флешмобу присоединились руководство и курсанты Института ВМС Нацуниверситета Одесская морская академия.

Напомним, ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева, пять генералов Нацгвардии, а также глава Генштаба Виктор Муженко и мэр Киева Виталий Кличко.

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.

Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Украина, Донбасс, моряки, ВМС, флешмоб
 
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