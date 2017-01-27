Последние новости раздела
- Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп22:51
- Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)22:41
- В Украине предлагают "декоммунизировать" советские 8 Марта и 9 Мая22:36
- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Руководитель СНБО Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChalle (ВИДЕО)21:52
- Розенко: Налоги должны платить все - "истории со "спящими предпринимателями" нужно забыть как страшный сон21:43
- В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов21:22
- Народный депутат от БПП Игорь Кононеко отравился ртутью - это подтвердил его коллега по фракции20:43
- С 1 февраля украинцев ждет тотальное подорожание20:12
Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)
27.01.2017 22:41
Двести будущих и действующих офицеров ВМС вместе с вице-адмиралом Игорем Воронченком отжались в поддержку флешмоба #22РushUpChallenge. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передают украинские СМИ.
Военные сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата Гетман Сагайдачный.
К флешмобу присоединились руководство и курсанты Института ВМС Нацуниверситета Одесская морская академия.
Напомним, ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева, пять генералов Нацгвардии, а также глава Генштаба Виктор Муженко и мэр Киева Виталий Кличко.
Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.
Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Украина, Донбасс, моряки, ВМС, флешмоб
Читайте также:
- Донецкие кондитеры накормили украинских и российских моряков... шикарным боевым кораблем! (ФОТО)
- Экипаж флагмана украинского флота на весь мир подтвердил свою верность присяге (ВИДЕО)
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- Березовский призывал украинских моряков к измене (ВИДЕО)
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп22:51
- "Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение22:39
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия22:25
- "В конце года ему будет несладко" - астролог предсказал трудности Захарченко22:14
- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны21:37
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями21:34
- В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов21:22
- "Все "герои русской весны" мрут как мухи" - живой боевик Стрелков о мертвом боевике Болотове21:11
- Появилось видео дефиле участниц "Мисс Вселенная 2017" (ВИДЕО)23:04
- "На хорошие отношения надеемся, но о снятии санкций говорить рано" - Трамп об антироссийских санкциях22:53
- Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп22:51
- Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)22:41
- "Все полевые командиры «ЛДНР» будут ликвидированы, их роль сыграна в 2014 году" - мнение22:39
- В Украине предлагают "декоммунизировать" советские 8 Марта и 9 Мая22:36
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия22:25
- "В конце года ему будет несладко" - астролог предсказал трудности Захарченко22:14
- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук