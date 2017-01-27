В Украине предлагают "декоммунизировать" советские 8 Марта и 9 Мая

27.01.2017 22:36

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сделал заявление о подготовке проекта закона об упразднении советских праздников.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Нами уже разработан проект закона „О государственных праздниках в Украине“. В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются", — заявил он.