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На фоне всеобщей нищеты в Украине есть зарплаты по миллиону гривен
Заработная плата главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева может исчисляться тремя миллиона гривень в месяц, таковы условия его трудового контракта и коллективного договора госкомпании, которые позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы, говорится в соответствующих документах, которыми располагает "Экономическая правда" .
В частности, дополнительное соглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывает, что кроме должностного оклада (1,041 миллион гривень) СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".
По данным "ЭП", в "Нафтогазе" действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным. В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.
Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме "за выполнение производственных функций и задач". Таким образом, зарплата руководителя НАК составляет 2,082 миллиона гривень в месяц. Вторые 100% выплачиваются не системно "за взнос в общие результаты работы".
В таком случае, ежемесячное суммарное вознаграждение главы "Нафтогаза" может достигать 3,123 миллиона гривень.
По данным источников ЭП, в настоящее время в НАК "Нафтогаз Украины" разрабатывает новый коллективный договор.
Отметим, согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Нафтогаза", в 2015 году группа впервые получила 8,5 миллиардов гривень валовой прибыли, несмотря на то, что реализация природного газа населению, как и в предыдущие годы, была убыточной.
Фото: zn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз, зарплата, главврач, миллионы
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