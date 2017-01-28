На фоне всеобщей нищеты в Украине есть зарплаты по миллиону гривен

28.01.2017 11:48

Заработная плата главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева может исчисляться тремя миллиона гривень в месяц, таковы условия его трудового контракта и коллективного договора госкомпании, которые позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы, говорится в соответствующих документах, которыми располагает "Экономическая правда" .

В частности, дополнительное соглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывает, что кроме должностного оклада (1,041 миллион гривень) СЕО получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

По данным "ЭП", в "Нафтогазе" действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным. В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме "за выполнение производственных функций и задач". Таким образом, зарплата руководителя НАК составляет 2,082 миллиона гривень в месяц. Вторые 100% выплачиваются не системно "за взнос в общие результаты работы".

В таком случае, ежемесячное суммарное вознаграждение главы "Нафтогаза" может достигать 3,123 миллиона гривень.

По данным источников ЭП, в настоящее время в НАК "Нафтогаз Украины" разрабатывает новый коллективный договор.

Отметим, согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Нафтогаза", в 2015 году группа впервые получила 8,5 миллиардов гривень валовой прибыли, несмотря на то, что реализация природного газа населению, как и в предыдущие годы, была убыточной.