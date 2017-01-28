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Отмена санкций против РФ станет опасностью не только для Украины, но и для США - экс-генсек НАТО

28.01.2017 11:08
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Отмена санкций против РФ станет опасностью не только для Украины, но и для США - экс-генсек НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал президента США Дональда Трампа не отменять санкции против России, пишет zn.ua.

"С уважением к праву нового президента формировать внешнюю политику в интересах США, считаю недопустимым отмену санкций против России, без уступок от этой страны", - написал Расмуссен в Facebook.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пытается избежать ответственности за аннексию Крыма и действия на востоке Украине и добавил, что ослабление санкций подстегнет российскую агрессию в регионе, и создаст опасность интересам Украины и США.

Расмуссен также выразил надежду, что Трамп прислушается к совету международных союзников и продолжит санкции.


Фото: politrussia.com/

Теги: Россия, Донбасс, отмена, генсек, трамплин, санкции
 
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