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Погода в Украине на сегодня, 28 января: переменная облачность, небольшой мороз

28.01.2017 09:22
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Погода в Украине на сегодня, 28 января: переменная облачность, небольшой мороз

В субботу, 28 января, на территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных областях синоптики ожидают, что температура воздуха будет колебаться от нуля до -4 градусов. В северной части страны - от нуля до -2 градусов. На востоке Украины - от нуля до -8. В южном регионе - от нуля до -7 градусов.

В Киеве также переменная облачность, температура воздуха днем от нуля до -2 градусов.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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