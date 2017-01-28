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Пограничники задержали украинцев, пытавшихся вывезти в Россию военное оборудование

28.01.2017 13:08
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Пограничники задержали украинцев, пытавшихся вывезти в Россию военное оборудование

Трое украинцев пытались вывезти в РФ военное устройство - их задержали пограничники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

В сумках задержанных обнаружили радионавигационное устройство, используемое в составе бортовых систем военных самолетов.

"Вчера в железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения. Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ", - говорится в сообщении.

Выявленное устройство изъято и передано на экспертизу.

 


Фото: myukraina.com.ua/

Теги: Россия, Донбасс, граница, пограничники, задержание, военно-морской флот
 
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