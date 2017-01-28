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Пограничники задержали украинцев, пытавшихся вывезти в Россию военное оборудование
28.01.2017 13:08
Трое украинцев пытались вывезти в РФ военное устройство - их задержали пограничники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.
В сумках задержанных обнаружили радионавигационное устройство, используемое в составе бортовых систем военных самолетов.
"Вчера в железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения. Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ", - говорится в сообщении.
Выявленное устройство изъято и передано на экспертизу.
Фото: myukraina.com.ua/
Теги: Россия, Донбасс, граница, пограничники, задержание, военно-морской флот
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