В День памяти героев Крут в Киеве пройдет факельное шествие

28.01.2017 08:05

Ко Дню памяти героев Крут в Киеве состоится историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" и факельное шествие. Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода", передает 112.ua.

Согласно сообщению, сбор участников факельного шествия запланировано 29 января в 17:00 возле станции метро "Арсенальная".

Там же состоится вече и реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

Начало реконструкции, которую совершит Военно-исторический клуб "Повстанец", ожидается в 17:30.

Организаторы мероприятия отмечают, что такую реконструкцию боя в столице проведут впервые.

Сразу после реконструкции начнется факельное шествие, ориентировочно - в 18:00. Планируется, что шествие пройдет от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле, где состоится непосредственно чествования памяти героев Крут.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции "Круты", в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов. Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.