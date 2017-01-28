Сегодня государственному флагу Украины исполнилось 25 лет

28.01.2017 11:00

В этот день 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием.

"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни", - отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 января 1992 года Верховная Рада приняла Постановление “О Государственном флаге Украины”, в соответствии с которым было принято: “Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3”.

Сейчас, как и раньше, все важные события в жизни Украины, происходят под сине-желтым флагом.