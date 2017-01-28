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Украина сегодня: 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 - по вымиранию нации

28.01.2017 10:08
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Украина сегодня: 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 - по вымиранию нации

В Украине за годы независимости страны численность детского населения сократилась почти вдвое. "Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - сообщил в выступлении на конференции "Исцеляя семью - строим будущее" в Херсоне уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, пишет "Укринформ".

Также он сообщил, что почти 106 тыс. детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей. Каждые три дня 250 детей попадают в интернаты преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку. Минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях.

 Как отметил Кулеба, Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.


Фото: pansionat-barviha.ru/

Теги: Украина, Донбасс, дети, смертность, рождаемость
 
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