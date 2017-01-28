Украинских спецов приглашают поднимать самолетостроение в России

28.01.2017 19:08

​Масштабный кризис авиастроительной отрасли России достиг того уровня, при котором страна вынуждена искать новых инженеров и кадры за рубежом. Так вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин был вынужден обратиться украинским авиаконструкторам, попросив их переезжать в Россию. Об этом пишет "Диалог".

Рогозин заявил, что Россия готова обеспечить украинских инженеров "необходимыми условиями для работы", косвенно подтвердив значительные кадровые проблемы в инженерах и конструкторах в самой РФ.

Эксперты отрасли считают заявление Рогозина неслучайным, так как масштабный кризис российского авиастроения продолжает усугубляться.

Дело в том, Воронежский авиастроительный завод мог выпускать транспортные самолеты лишь в сотрудничестве с украинской стороной.

Конструкторское бюро Антонова располагает всеми чертежами на постройку целого ряда транспортных самолетов семейства "Ан" и интеллектуальными правами на них. После начала войны на Донбассе Украина полностью разорвала сотрудничество с российской стороной, после чего создание линейки самолетов в Воронеже было полностью остановлено.

В данный момент Россия не может полностью закрыть нишу среднемагистральных транспортных самолетов, так как у страны нет инженерных и конструкторских возможностей осуществить создание собственного самолета "под ключ".





