Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией

28.01.2017 21:25

Сегодня, 28 января, в небе над Турцией украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал о бедствии, а чуть позже он и вовсе исчез с радаров, пишет сайт 1492news.com.

Известно, что в субботу военный транспортный самолет вылетел из каирского аэропорта и уже в небе над Турцией на его борту произошла какая-то внештатная ситуация, сообщает ресурс "Российский диалог".

20 минут украинский самолет кружил над Анталией и именно тогда экипаж связался со Стамбулом и сообщил о проблемах. Переговорив с диспетчером, экипаж получил добро на совершении посадки на одном из запасных аэропортов Стамбула.

Пользователи социальных сетей уверяют, что самолет приземлился, все нормально, обошлось без человеческих жертв.





