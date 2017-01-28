Главная / Новости / Украина / Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
Последние новости раздела
- Украинских спецов приглашают поднимать самолетостроение в России19:08
- В МВД прояснили ситуацию с регулярной заменой водительских прав17:45
- Пограничники задержали украинцев, пытавшихся вывезти в Россию военное оборудование13:08
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение12:57
- На фоне всеобщей нищеты в Украине есть зарплаты по миллиону гривен11:48
- Отмена санкций против РФ станет опасностью не только для Украины, но и для США - экс-генсек НАТО 11:08
- Сегодня государственному флагу Украины исполнилось 25 лет11:00
- "Джима вне конкуренции" - комментарий на "золото" украинки на Чемпионате Европы (ВИДЕО)10:29
- Украина сегодня: 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 - по вымиранию нации10:08
- Погода в Украине на сегодня, 28 января: переменная облачность, небольшой мороз09:22
Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
28.01.2017 21:25
Сегодня, 28 января, в небе над Турцией украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал о бедствии, а чуть позже он и вовсе исчез с радаров, пишет сайт 1492news.com.
Известно, что в субботу военный транспортный самолет вылетел из каирского аэропорта и уже в небе над Турцией на его борту произошла какая-то внештатная ситуация, сообщает ресурс "Российский диалог".
20 минут украинский самолет кружил над Анталией и именно тогда экипаж связался со Стамбулом и сообщил о проблемах. Переговорив с диспетчером, экипаж получил добро на совершении посадки на одном из запасных аэропортов Стамбула.
Пользователи социальных сетей уверяют, что самолет приземлился, все нормально, обошлось без человеческих жертв.
Фото: https://ru.1492news.com
Теги: Украина, Донбасс, Турция, самолет, сигнал
Читайте также:
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Кремль снова провоцирует Турцию на международный скандал?
- Краса України з кабіни пілота - в інтернеті з'явилось відео польотів винищувача МіГ-29 ПСУ (ВІДЕО)
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- В Одессе прощаются с жертвами крушения АН-24 в донецком аэропорту
- Прокуратура требует самого строгого наказания экс-замруководителю АТО генералу Назарову
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения20:41
- В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"19:56
- Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу 22PushUpChalleng и искупался в зимнем Азовском море19:29
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"18:39
- В оккупированном Докучаевске поврежден многоэтажный дом и магазин 18:24
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе17:34
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения20:41
- Помните, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом - Маккейн Трампу о Путине20:23
- В ООН призвали Трампа не ужесточать миграционную политику20:12
- В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"19:56
- Трамп начал телефонные переговоры с Путиным19:39
- Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу 22PushUpChalleng и искупался в зимнем Азовском море19:29
- Украинских спецов приглашают поднимать самолетостроение в России19:08
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"18:39
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое