Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией

28.01.2017 21:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией

Сегодня, 28 января, в небе над Турцией украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал о бедствии, а чуть позже он и вовсе исчез с радаров, пишет сайт 1492news.com.

Известно, что в субботу военный транспортный самолет вылетел из каирского аэропорта и уже в небе над Турцией на его борту произошла какая-то внештатная ситуация, сообщает ресурс "Российский диалог".

20 минут украинский самолет кружил над Анталией и именно тогда экипаж связался со Стамбулом и сообщил о проблемах. Переговорив с диспетчером, экипаж получил добро на совершении посадки на одном из запасных аэропортов Стамбула.

Пользователи социальных сетей уверяют, что самолет приземлился, все нормально, обошлось без человеческих жертв.



Фото: https://ru.1492news.com

Теги: Украина, Донбасс, Турция, самолет, сигнал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх