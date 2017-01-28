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Українка на "Міс Всесвіт" вразила всіх розкішним національним вбранням (ФОТО)
28.01.2017 06:54
19-річна українка Олена Сподинюк, котра представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2017" продемонструвала зшите для неї національне вбрання, вагою 25 кг.
Світлину вона опублікувала у своєму Instagram, повідомляє radio24.ua.
Національний костюм розробили дизайнери спеціально для конкурсу "Міс Всесвіт". Вишитий він вручну майстрами української дизайн-студії SVITLO. Створювали його близько 4 місяці.
Образ української красуні складається з блузки-корсета, пишної спідниці та головного убору. Головним елементом вбрання є старовинний вишитий вручну килим, з якого зроблена спідниця. До слова, килим придбали в приватного колекціонера.
Фото: https://radio24.ua
Теги: Донбасс, Украинка, конкурс, наряд, Мисс Вселенная
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