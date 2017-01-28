В Кремле понимают, что уйти из Донбасса придется - российский политик

28.01.2017 08:02

Украине не стоит беспокоится о масштабном строительстве военных объектов РФ на украинско-российской границе, об этом в комментарии "Апострофу" заявил оппозиционный российский политик Константин Боровой.

"Поводов для беспокойств, действительно нет. В Кремле понимают, что уйти из Донбасса придется. Известие о строительстве – это четкий сигнал о том, что надо собираться и выводить войска, уходить из Украины", - отметил он.

Боровой считает, что таким образом Путин напоследок дает возможность российским генералам заработать. "Это последняя возможность выделить неистраченные средства и попытаться их здесь "освоить", как здесь говорят. Так российские генералы немножечко подрабатывают на этой войне", - сказал политик.

Напомним, ранее российские чиновники заявили о колоссальном объеме военного строительства. В прошлом году, как утверждают в Москве, на всей территории России построили более 2,5 тыс. зданий и сооружений военного назначения.