В оккупированный Симферополь вошла колонна военной техники

28.01.2017 21:01

Большая колонна военной техники, состоящая из бронетранспортеров и грузовиков въехала в Симферополь, сообщает сайт humanrights.org.uа.

Вечером в пятницу, 27 января, в Симферополь въехала колонна военной техники, в которой было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин.

По сообщению Центра информации о правах человека в Крыму, колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через многонаселенный спальный район.

Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.