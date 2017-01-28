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В оккупированный Симферополь вошла колонна военной техники

28.01.2017 21:01
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В оккупированный Симферополь вошла колонна военной техники

Большая колонна военной техники, состоящая из бронетранспортеров и грузовиков въехала в Симферополь, сообщает сайт humanrights.org.uа.

Вечером в пятницу, 27 января, в Симферополь въехала колонна военной техники, в которой было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин.

По сообщению Центра информации о правах человека в Крыму, колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через многонаселенный спальный район.

Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.


Фото: vchaspik.ua/

Теги: Донбасс, Крым, Симферополь, колонна, военная техника
 
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