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В оккупированный Симферополь вошла колонна военной техники
28.01.2017 21:01
Большая колонна военной техники, состоящая из бронетранспортеров и грузовиков въехала в Симферополь, сообщает сайт humanrights.org.uа.
Вечером в пятницу, 27 января, в Симферополь въехала колонна военной техники, в которой было как минимум пять бронетранспортеров и не менее десятка грузовых машин.
По сообщению Центра информации о правах человека в Крыму, колонна заехала со стороны трассы на Николаевку и проехала по улице Героев Сталинграда через многонаселенный спальный район.
Военных сопровождали машины ГАИ, требуя от автомобилистов освободить левую полосу движения.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Донбасс, Крым, Симферополь, колонна, военная техника
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