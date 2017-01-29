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Чрезвычайники предупреждают: на дорогах очень опасно
29.01.2017 07:48
29 января на дорогах Украины будет опасно из-за сильного гололеда.
Об этом предупредили в ГСЧС.
Чрезвычайники отметили, что гололеда следует ожидать ночью и утром. Уже днем ситуация улучшится.
Также 29 января Запад Украины охватят туманы, видимость составит 200 – 500 метров.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, предупреждение, дороги
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