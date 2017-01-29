Чрезвычайники предупреждают: на дорогах очень опасно

29.01.2017 07:48

29 января на дорогах Украины будет опасно из-за сильного гололеда.

Об этом предупредили в ГСЧС.

Чрезвычайники отметили, что гололеда следует ожидать ночью и утром. Уже днем ситуация улучшится.

Также 29 января Запад Украины охватят туманы, видимость составит 200 – 500 метров.

Источник: from-ua.com