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Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля

29.01.2017 12:05
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Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля

В этом году в Украине меняются правила регистрации автомобилей, и с 1 января в Пенсионный фонд за первую регистрацию сбор будут считать по-новому, сообщает replyua.net со ссылкой на 24 канал. 

Такие нововведения связаны с повышением прожиточного минимума в стране до 1,6 тысячи гривен. Чтобы определить размер сбора в Пенсионный фонд, транспортные средства разделят на три категории, в зависимости от стоимости автомобиля. Для первой категории – самые дешевые авто, стоимость которых не превышает 264 тысяч гривен, ставка сбора будет составлять три процента. Если авто стоит от 264 до 464 тысяч гривен, размер сбора составит четыре процента, а в категории самых дорогих авто – пять процентов. Если автомобиль ввозится из-за границы, из оценочной стоимости будет платится акцизный сбор, НДС и ввозная пошлина. 

Эту сумму будут плюсовать и определять сбор в Пенсионный фонд. Все автомобили, приобретенные в автосалонах, соответственно, растаможены, поэтому отчисления в ПФ рассчитываются только из стоимости покупки. Если автомобиль освобожден от уплаты сбора, владельцу нужно обратиться в сервисный центр МВД. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, регистрация, украинец, автомобиль
 
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